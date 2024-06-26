Самолет Ассанжа прибыл на остров Сайпан, принадлежащий США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл на территорию США - на остров Сайпан.

Источник: WikiLeaks в X

Детали: Как говорится в сообщении, Ассанж прибыл на остров, чтобы оформить соглашение о признании вины, "которой никогда не должно было быть".

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Напомним: