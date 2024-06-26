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Самолет Ассанжа прибыл на остров Сайпан, принадлежащий США

Алена ИвашкивСреда, 26 июня 2024, 00:25
Самолет Ассанжа прибыл на остров Сайпан, принадлежащий США
Джулиан Ассанж, фото: Getty Images

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл на территорию США - на остров Сайпан.

Источник: WikiLeaks в X

Детали: Как говорится в сообщении, Ассанж прибыл на остров, чтобы оформить соглашение о признании вины, "которой никогда не должно было быть".

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Напомним: 

  • Ассанжа освободили из британской тюрьмы. В понедельник вечером он вылетел из Великобритании. Ранее сообщалось, что он летит в Австралию, где его ждет жена и дети.
  •  Ассанж согласился признать себя виновным в уголовном преступлении, связанном с публикацией конфиденциальных военных документов.
  • Соглашение с Министерством юстиции США позволит ему избежать заключения в Соединенных Штатах.
  • Согласно условиям нового соглашения, прокуроры Министерства юстиции будут требовать 62-месячного заключения, что равно сроку, который Ассанж отсидел в лондонской тюрьме строгого режима, пока он боролся против экстрадиции в США. 
  • Власти США преследовали Ассанжа за публикацию конфиденциальных военных документов, предоставленных бывшим аналитиком армейской разведки Челси Мэннинг в 2010 и 2011 годах.

Темы: США
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