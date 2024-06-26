Засновник WikiLeaks Ассанж вийшов з зали суду вільним

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж визнав себе винним в оприлюдненні військової таємниці США в угоді з прокурорами Міністерства юстиції США, яка забезпечує його свободу. Справу Ассанжа офіційно припинено, він може вийти із зали суду вільною людиною.

Джерело: AP, The Guardian

Деталі: Угода завершує багаторічну судову тяганину, яка викликала розбіжності щодо свобода преси та національної безпеки.

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Звинувачення було подано в середу вранці у федеральному суді Сайпана, столиці Північних Маріанських островів, співдружності США в Тихому океані.

Ассанж прибув до суду незадовго до початку засідання і зайшов до будівлі, не відповідаючи на запитання.

Доповнено: Суддя заявила, що справу Ассанжа офіційно припинено, він може вийти із зали вільною людиною.

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Суд врахував засновнику Wikileaks відбутий термін, постановив, що подальшого ув'язнення не потрібно.

Julian Assange walks free.



Photograph: Kim Hong-Ji/Reuters pic.twitter.com/7S9Vlj9lws — WikiLeaks (@wikileaks) June 26, 2024

Ассанж залишив острів Сайпан вільною людиною. Він полетів до Канберри, Австралія і прибуде туди близько 19:30 за місцевим часом.

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