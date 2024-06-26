Засновник WikiLeaks Ассанж вийшов з зали суду вільним
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж визнав себе винним в оприлюдненні військової таємниці США в угоді з прокурорами Міністерства юстиції США, яка забезпечує його свободу. Справу Ассанжа офіційно припинено, він може вийти із зали суду вільною людиною.
Джерело: AP, The Guardian
Деталі: Угода завершує багаторічну судову тяганину, яка викликала розбіжності щодо свобода преси та національної безпеки.
Звинувачення було подано в середу вранці у федеральному суді Сайпана, столиці Північних Маріанських островів, співдружності США в Тихому океані.
Ассанж прибув до суду незадовго до початку засідання і зайшов до будівлі, не відповідаючи на запитання.
Доповнено: Суддя заявила, що справу Ассанжа офіційно припинено, він може вийти із зали вільною людиною.
Суд врахував засновнику Wikileaks відбутий термін, постановив, що подальшого ув'язнення не потрібно.
Julian Assange walks free.— WikiLeaks (@wikileaks) June 26, 2024
Photograph: Kim Hong-Ji/Reuters pic.twitter.com/7S9Vlj9lws
Ассанж залишив острів Сайпан вільною людиною. Він полетів до Канберри, Австралія і прибуде туди близько 19:30 за місцевим часом.
Нагадаємо:
- Ассанжа звільнили з британської в'язниці. У понеділок ввечері він вилетів з Великої Британії.
- Він погодився визнати себе винним у кримінальному злочині, пов'язаному з публікацією конфіденційних військових документів.
- Угода з Міністерством юстиції США дозволить йому уникнути ув'язнення в Сполучених Штатах.
- Відповідно до умов нової угоди, прокурори Міністерства юстиції вимагатимуть 62-місячного ув'язнення, що дорівнює терміну, який Ассанж відсидів у лондонській в'язниці суворого режиму, поки він боровся проти екстрадиції до США.
- Влада США переслідувала Ассанжа за публікацію конфіденційних військових документів, наданих колишнім аналітиком армійської розвідки Челсі Меннінг у 2010 і 2011 роках.