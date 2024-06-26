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Засновник WikiLeaks Ассанж вийшов з зали суду вільним

Олена ІвашківСереда, 26 червня 2024, 05:00
Засновник WikiLeaks Ассанж вийшов з зали суду вільним
Скриншот відео The Guardian

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж визнав себе винним в оприлюдненні військової таємниці США в угоді з прокурорами Міністерства юстиції США, яка забезпечує його свободу. Справу Ассанжа офіційно припинено, він може вийти із зали суду вільною людиною.

Джерело: AP, The Guardian

Деталі: Угода завершує багаторічну судову тяганину, яка викликала розбіжності щодо свобода преси та національної безпеки.

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Звинувачення було подано в середу вранці у федеральному суді Сайпана, столиці Північних Маріанських островів, співдружності США в Тихому океані. 

Ассанж прибув до суду незадовго до початку засідання і зайшов до будівлі, не відповідаючи на запитання.

Доповнено: Суддя заявила, що справу Ассанжа офіційно припинено, він може вийти із зали вільною людиною.

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Суд врахував засновнику Wikileaks відбутий термін, постановив, що подальшого ув'язнення не потрібно.

Ассанж залишив острів Сайпан вільною людиною. Він полетів до Канберри, Австралія і прибуде туди близько 19:30 за місцевим часом.

Нагадаємо: 

  • Ассанжа звільнили з британської в'язниці. У понеділок ввечері він вилетів з Великої Британії.
  • Він погодився визнати себе винним у кримінальному злочині, пов'язаному з публікацією конфіденційних військових документів.
  • Угода з Міністерством юстиції США дозволить йому уникнути ув'язнення в Сполучених Штатах.
  • Відповідно до умов нової угоди, прокурори Міністерства юстиції вимагатимуть 62-місячного ув'язнення, що дорівнює терміну, який Ассанж відсидів у лондонській в'язниці суворого режиму, поки він боровся проти екстрадиції до США. 
  • Влада США переслідувала Ассанжа за публікацію конфіденційних військових документів, наданих колишнім аналітиком армійської розвідки Челсі Меннінг у 2010 і 2011 роках.

Теми: США
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