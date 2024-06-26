Основатель WikiLeaks Ассанж вышел из зала суда свободным

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признал себя виновным в обнародовании военной тайны США в соглашении с прокурорами Министерства юстиции США, которое обеспечивает его свободу. Дело Ассанжа официально прекращено, он может выйти из зала суда свободным человеком.

Источник: AP, The Guardian

Детали: Соглашение завершает многолетнюю судебную волокиту, которая вызвала разногласия относительно свободы прессы и национальной безопасности.

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Обвинение было подано в среду утром в федеральном суде Сайпана, столицы Северных Марианских островов, содружества США в Тихом океане.

Ассанж прибыл в суд незадолго до начала заседания и зашел в здание, не отвечая на вопросы.

Julian Assange walks free.



Photograph: Kim Hong-Ji/Reuters pic.twitter.com/7S9Vlj9lws ВИДЕО ДНЯ June 26, 2024

Дополнено: Судья заявила, что дело Ассанжа официально прекращено, он может выйти из зала свободным человеком.

Суд учел основателю Wikileaks отбытый срок, постановил, что дальнейшего заключения не требуется.

Ассанж покинул остров Сайпан свободным человеком. Он улетел в Канберру, Австралия и прибудет туда около 19:30 по местному времени.

Напомним:

Ассанжа освободили из британской тюрьмы. В понедельник вечером он вылетел из Великобритании. Ранее сообщалось, что он летит в Австралию, где его ждет жена и дети.

Он согласился признать себя виновным в уголовном преступлении, связанном с публикацией конфиденциальных военных документов.