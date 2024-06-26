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Основатель WikiLeaks Ассанж вышел из зала суда свободным

Алена ИвашкивСреда, 26 июня 2024, 05:00
Основатель WikiLeaks Ассанж вышел из зала суда свободным
Скриншот видео The Guardian

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признал себя виновным в обнародовании военной тайны США в соглашении с прокурорами Министерства юстиции США, которое обеспечивает его свободу. Дело Ассанжа официально прекращено, он может выйти из зала суда свободным человеком.

Источник: AP, The Guardian

Детали: Соглашение завершает многолетнюю судебную волокиту, которая вызвала разногласия относительно свободы прессы и национальной безопасности.

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Обвинение было подано в среду утром в федеральном суде Сайпана, столицы Северных Марианских островов, содружества США в Тихом океане. 

Ассанж прибыл в суд незадолго до начала заседания и зашел в здание, не отвечая на вопросы.

Дополнено: Судья заявила, что дело Ассанжа официально прекращено, он может выйти из зала свободным человеком.

Суд учел основателю Wikileaks отбытый срок, постановил, что дальнейшего заключения не требуется.

Ассанж покинул остров Сайпан свободным человеком. Он улетел в Канберру, Австралия и прибудет туда около 19:30 по местному времени.

Напомним: 

  • Соглашение с Министерством юстиции США позволит ему избежать заключения в Соединенных Штатах.
  • Согласно условиям нового соглашения, прокуроры Министерства юстиции будут требовать 62-месячного заключения, что равно сроку, который Ассанж отсидел в лондонской тюрьме строгого режима, пока он боролся против экстрадиции в США. 
  • Власти США преследовали Ассанжа за публикацию конфиденциальных военных документов, предоставленных бывшим аналитиком армейской разведки Челси Мэннинг в 2010 и 2011 годах.

Темы: США
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