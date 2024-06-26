Содоль відповідальний за підготовку оборони на Харківщині – звернення начштабу "Азова" до ДБР

Колишній командувач Об‘єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Юрій Содоль як керівник ОСУВ "Хортиця" відповідальний за підготовку оборони перед повторним російським наступом у Харківській області.

Джерело: стаття "Української правди" "Перша заміна в команді Сирського: за що звільнили Содоля і чого чекати від Гнатова"

Деталі: УП має в розпорядженні звернення начальника штабу бригад "Азов" Богдана Кротевича до Державного бюро розслідувань та публікує його ключові тези.

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У документі йдеться, що генерал-лейтенант не перебував у Маріуполі жодної години і віддавав накази, що суперечили місцям дислокації "Азову" і 36-ої бригади морської піхоти. Зокрема, за інформацією Кротевича, 36-ій Содоль наказував прориватися на завод "Азовсталь", а "Азову" – на меткомбінат Ілліча. Але в той час "Азов" був ближче до "Азовсталі", а морпіхи – до меткомбінату Ілліча.

Також у зверненні Кротевича до ДБР зазначається, що "Азов" не отримав "жодного додаткового патрона до початку оборони Маріуполя", а фортифікаційні споруди в місті не були зведені через проблеми в комунікації Содоля з місцевою владою.

Окрім того, за даними начштабу "Азова", описаними в листі, під час оточення Маріуполя взаємодія з підрозділами, які не входили до маріупольського гарнізону, була повністю відсутня. Це загрожувало різним підрозділам "дружнім вогнем".

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Дослівно зі статті: "Генерал-лейтенант керує військами "неадекватно", а його рішення призвели до смертей "тисяч військовослужбовців" ЗСУ, НГУ та інших підрозділів Сил оборони.

Содоль як командувач ОСУВ "Хортиця" відповідальний за підготовку оборони перед повторним російським наступом на Харківську область".

Деталі: Водночас Кротевич у своєму листі до ДБР заявляє, що після призначення на посаду очільника ОСУВ "Хортиця" Содоль почав віддавати "незрозумілі накази" 12-ій бригаді НГУ про заняття низин, а також просування на незначну кількість метрів у короткі строки без достатньої кількості боєприпасів.

При цьому високопоставлений співрозмовник УП у Силах оборони стверджує, що Содоля на посаді командувача Об'єднаних сил підтримували як головком Олександр Сирський, так і Генштаб загалом. Інший співрозмовник УП у морській піхоті додає, що Содоль, попри місцями "порохоботські" погляди, мав навіть прихильність президента.

Пряма мова джерела УП у Генеральному штабі ЗСУ: "Він і працював так (намагався за будь-яку ціну виконати всі поставлені вищим командуванням завдання – УП) для того, щоб отримувати і виправдовувати цю підтримку".

Передісторія:

Президент Володимир Зеленський 24 червня повідомив, що ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

Напередодні начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо тодішнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля через великі втрати серед особового складу.

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