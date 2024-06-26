Содоль ответственен за подготовку обороны в Харьковской области – обращение начштаба "Азова" к ДБР

Бывший командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль как руководитель ОСУО "Хортица" ответственен за подготовку обороны перед повторным российским наступлением в Харьковской области.

Источник: статья "Украинской правды" "Первая замена в команде Сырского: за что уволили Содоля и чего ждать от Гнатова"

Детали: УП располагает обращением начальника штаба бригад "Азов" Богдана Кротевича в Государственное бюро расследований и публикует его ключевые тезисы.

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В документе говорится, что генерал-лейтенант не находился в Мариуполе ни часа и отдавал приказы, противоречащие местам дислокации "Азова" и 36-й бригады морской пехоты. В частности, по информации Кротевича, 36-й Содоль приказывал прорываться на завод "Азовсталь", а "Азову" – на меткомбинат Ильича. Но в то время "Азов" был ближе к "Азовстали", а морпехи – к меткомбинату Ильича.

Также в обращении Кротевича в ГБР отмечается, что "Азов" не получил "никакого дополнительного патрона до начала обороны Мариуполя", а фортификационные сооружения в городе не были возведены из-за проблем в коммуникации Содоля с местными властями.

Кроме того, по данным начштаба "Азова", описанным в письме, во время окружения Мариуполя взаимодействие с подразделениями, не входившими в мариупольский гарнизон, полностью отсутствовало. Это угрожало разным подразделениям "дружественным огнем".

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Дословно из статьи: "Генерал-лейтенант руководит войсками "неадекватно", а его решения привели к смерти тысяч военнослужащих ВСУ, НГУ и других подразделений Сил обороны.

Содоль как командующий ОСУВ "Хортица" ответственен за подготовку обороны перед повторным российским наступлением на Харьковскую область".

Детали: В то же время Кротевич в своем письме в ДБР заявляет, что после назначения на должность главы ОСУВ "Хортица" Содоль начал отдавать "непонятные приказы" 12-й бригаде НГУ о занятиях низин, а также продвижение на незначительное количество метров в короткие сроки без достаточного количества боеприпасов.

При этом высокопоставленный собеседник УП в Силах обороны утверждает, что Содоля в должности командующего Объединенными силами поддерживали как главком Александр Сырский, так и Генштаб в целом. Другой собеседник УП в морской пехоте добавляет, что Содоль, несмотря на места "порохоботские" взгляды, имел даже благосклонность президента.

Прямой язык источника УП в Генеральном штабе ВСУ: "Он и работал так (старался любой ценой выполнить все поставленные высшим командованием задачи – УП) для того, чтобы получать и оправдывать эту поддержку".

Предыстория:

Президент Владимир Зеленский 24 июня сообщил, что принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.

Накануне начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований с призывом провести расследование тогдашнего командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля из-за больших потерь среди личного состава.

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