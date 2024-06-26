Гнатов незабаром має очолити ОСУВ "Хортиця" замість Содоля – джерела в Генштабі
Новий командувач Об‘єднаних сил ЗСУ бригадний генерал Андрій Гнатов незабаром має очолити ОСУВ "Хортиця" замість генерал-лейтенанта Юрія Содоля.
Джерело: стаття "Української правди" "Перша заміна в команді Сирського: за що звільнили Содоля і чого чекати від Гнатова"
Деталі: Джерела УП у військовому керівництві стверджують, що звільнення Юрія Содоля з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ не стало несподіванкою для Генерального штабу.
Пряма мова: "Головком робив непублічні спроби вберегти генерала, однак після того, як все перейшло в площину по лінії "нові – старі", вирішив публічно не сперечатись. Амбіції молодих командирів – це нормально. Сирський, напевно, не хотів, щоб конфлікт сприймався саме як суперечка поколінь, бо це шкодитиме фронту".
Деталі: За словами співрозмовників УП у військовому керівництві, формально ще кілька днів Содоль перебуватиме в статусі командувача ОСУВ "Хортиця", але на цьому місці його теж замінить новий очільник Командування об‘єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський 24 червня повідомив, що ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.
- Напередодні начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо тодішнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля через великі втрати серед особового складу.