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Гнатов незабаром має очолити ОСУВ "Хортиця" замість Содоля – джерела в Генштабі

Ангеліна Страшкулич, Тетяна ОлійникСереда, 26 червня 2024, 23:57
Гнатов незабаром має очолити ОСУВ Хортиця замість Содоля – джерела в Генштабі
Андрій Гнатов. Фото Міноборони

Новий командувач Об‘єднаних сил ЗСУ бригадний генерал Андрій Гнатов незабаром має очолити ОСУВ "Хортиця" замість генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Джерело: стаття "Української правди" "Перша заміна в команді Сирського: за що звільнили Содоля і чого чекати від Гнатова"

Деталі: Джерела УП у військовому керівництві стверджують, що звільнення Юрія Содоля з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ не стало несподіванкою для Генерального штабу.

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Пряма мова: "Головком робив непублічні спроби вберегти генерала, однак після того, як все перейшло в площину по лінії "нові – старі", вирішив публічно не сперечатись. Амбіції молодих командирів – це нормально. Сирський, напевно, не хотів, щоб конфлікт сприймався саме як суперечка поколінь, бо це шкодитиме фронту".

Деталі: За словами співрозмовників УП у військовому керівництві, формально ще кілька днів Содоль перебуватиме в статусі командувача ОСУВ "Хортиця", але на цьому місці його теж замінить новий очільник Командування об‘єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент Володимир Зеленський 24 червня повідомив, що ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. 
  • Напередодні начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо тодішнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля через великі втрати серед особового складу. 

Теми: ГенштабЗбройні сили
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