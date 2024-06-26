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Гнатов вскоре должен возглавить ОСУВ "Хортица" вместо Содоля – источника в Генштабе

Ангелина Страшкулич, Татьяна ОлейникСреда, 26 июня 2024, 23:57
Гнатов вскоре должен возглавить ОСУВ Хортица вместо Содоля – источника в Генштабе
Андрей Гнатов. Фото Минобороны

Новый командующий Объединенными силами ВСУ бригадный генерал Андрей Гнатов вскоре должен возглавить ОСУВ "Хортица" вместо генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Источник: статья "Украинской правды" "Первая замена в команде Сырского: за что уволили Содоля и чего ждать от Гнатова"

Детали: Источники УП в военном руководстве утверждают, что увольнение Юрия Содоля с должности командующего Объединенными силами ВСУ не стало неожиданностью для Генерального штаба.

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Прямая речь: "Главком предпринимал непубличные попытки уберечь генерала, однако после того, как все перешло в плоскость по линии "новые - старые", решил публично не спорить. Амбиции молодых командиров - это нормально. Сырский, наверное, не хотел, чтобы конфликт воспринимался" именно как спор поколений, потому что это повредит фронту".

Детали: По словам собеседников УП в военном руководстве, формально еще несколько дней Содоль будет находиться в статусе командующего ОСУВ "Хортица", но на этом месте его тоже заменит новый глава Командования объединенных сил ВСУ Андрей Гнатов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент Владимир Зеленский 24 июня сообщил, что принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.
  • Накануне начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований с призывом провести расследование тогдашнего командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля из-за больших потерь среди личного состава.

Темы: ГенштабВооруженные силы
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