Росіяни запускали з моря "Калібри"
У ніч на четвер Повітряні сили повідомили про крилата ракета типу "Калібр" з півдня.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Крилата ракета типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області"!
Деталі: Повітряна тривога оголошена у більшості областей країни.
Доповнено: О 2.15 військові повідомили про другу КР типу "Калібр" на Миколаївщині у північно-західному напрямку.
О 2.25 крилату ракету зафіксували на Кіровоградщині, вона летить у північно-західному напрямку.
О 2.31 повітряники повідомили, що ракети на півдні Вінниччини летять у західному напрямку.
О 2.42 військові повідомили, що ракета на Хмельниччині рухається курсом на захід.
Близько 4.00 пролунав відбій ракетної небезпеки.
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