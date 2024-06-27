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Росіяни запускали з моря "Калібри"

Олена ІвашківЧетвер, 27 червня 2024, 02:14
Росіяни запускали з моря Калібри
Фото ілюстраційне: Getty Images

У ніч на четвер Повітряні сили повідомили про крилата ракета типу "Калібр" з півдня.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Крилата ракета типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області"!

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Деталі: Повітряна тривога оголошена у більшості областей країни.

Мапа повітряних тривог alerts.in.ua
Мапа повітряних тривог alerts.in.ua

Доповнено: О 2.15 військові повідомили про другу КР типу "Калібр" на Миколаївщині у північно-західному напрямку.

О 2.25 крилату ракету зафіксували на Кіровоградщині, вона летить у північно-західному напрямку.

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О 2.31 повітряники повідомили, що ракети на півдні Вінниччини летять у західному напрямку.

О 2.42 військові повідомили, що ракета на Хмельниччині рухається курсом на захід.

Близько 4.00 пролунав відбій ракетної небезпеки.

Нагадаємо:

  • Російські військові одночасно атакували з моря крилатими ракетами "Калібр" та ракетами "Кинжал".
  • Окрім цього тривала атака ударних безпілотників "Шахед".

Теми: Повітряні сили ЗСУповітряна тривога
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