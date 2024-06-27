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В країні була оголошена масштабна повітряна тривога: злетів носій "Кинджалів"

Олена ІвашківЧетвер, 27 червня 2024, 02:53
В країні була оголошена масштабна повітряна тривога: злетів носій Кинджалів
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У ніч на четвер у всіх областях була оголошена повітряна тривога через зліт носія ракет "Кинджал" МіГ-31К.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К".

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Деталі: О 2.56 військові повідомили про швидкісні цілі через Житомирщину у південно-західному напрямку.

Близько 4.00 пролунав відбій ракетної небезпеки.

О 4.03 військові повідомили про ракету через Сумщину в напрямку Полтавської області.

ВІДЕО ДНЯ

О 4.08 ракета змінила курс на Полтаву.

Нагадаємо:

  • Російські військові одночасно атакували з моря крилатими ракетами "Калібр" та ракетами "Кинджал".
  • Окрім цього тривала атака ударних безпілотників "Шахед".

Теми: ракетний ударповітряна тривогавійна
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