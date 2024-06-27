В країні була оголошена масштабна повітряна тривога: злетів носій "Кинджалів"
Четвер, 27 червня 2024, 02:53
У ніч на четвер у всіх областях була оголошена повітряна тривога через зліт носія ракет "Кинджал" МіГ-31К.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К".
Реклама:
Деталі: О 2.56 військові повідомили про швидкісні цілі через Житомирщину у південно-західному напрямку.
Близько 4.00 пролунав відбій ракетної небезпеки.
О 4.03 військові повідомили про ракету через Сумщину в напрямку Полтавської області.
ВІДЕО ДНЯ
О 4.08 ракета змінила курс на Полтаву.
Нагадаємо: