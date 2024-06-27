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Россияне запускали с моря "Калибры"

Алена ИвашкивЧетверг, 27 июня 2024, 02:14
Россияне запускали с моря Калибры

В ночь на четверг Воздушные силы сообщили о крылатой ракете типа "Калибр" с юга.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Крылатая ракета типа "Калибр" с юга через Николаевскую область в направлении Кировоградской области"!

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Детали: Воздушная тревога объявлена в большинстве областей страны.

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Дополнено: В 2.15 военные сообщили о второй КР типа "Калибр" на Николаевщине в северо-западном направлении.

В 2.25 крылатую ракету зафиксировали на Кировоградщине, она летит в северо-западном направлении.

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В 2.31 воздушники сообщили, что ракеты на юге Винницкой области летят в западном направлении.

В 2.42 военные сообщили, что ракета в Хмельницкой области движется курсом на запад.

Около 4.00 раздался отбой ракетной опасности.

Напомним:

  • Российские военные атакуют с моря крылатыми ракетами "Калибр" и ракетами "Кинжал".

  • Кроме этого продолжается атака ударных беспилотников "Шахед".

Темы: Воздушные силы ВСУвоздушная тревога
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