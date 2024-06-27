Россияне запускали с моря "Калибры"
Четверг, 27 июня 2024, 02:14
В ночь на четверг Воздушные силы сообщили о крылатой ракете типа "Калибр" с юга.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Крылатая ракета типа "Калибр" с юга через Николаевскую область в направлении Кировоградской области"!
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Детали: Воздушная тревога объявлена в большинстве областей страны.
Дополнено: В 2.15 военные сообщили о второй КР типа "Калибр" на Николаевщине в северо-западном направлении.
В 2.25 крылатую ракету зафиксировали на Кировоградщине, она летит в северо-западном направлении.
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В 2.31 воздушники сообщили, что ракеты на юге Винницкой области летят в западном направлении.
В 2.42 военные сообщили, что ракета в Хмельницкой области движется курсом на запад.
Около 4.00 раздался отбой ракетной опасности.
Напомним: