В стране была объявлена ​​масштабная воздушная тревога: взлетел носитель "Кинжалов"

В ночь на четверг во всех областях была объявлена воздушная тревога из-за взлета носителя ракет "Кинжал" МиГ-31К.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К".

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Детали: В 2.56 военные сообщили о скоростных целях через Житомирщину в юго-западном направлении.

Около 4.00 раздался отбой ракетной опасности.

В 4.03 военные сообщили о ракете через Сумскую область в направлении Полтавской области.

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В 4.08 ракета изменила курс на Полтаву.

Напомним: