В стране была объявлена масштабная воздушная тревога: взлетел носитель "Кинжалов"
Четверг, 27 июня 2024, 02:53
В ночь на четверг во всех областях была объявлена воздушная тревога из-за взлета носителя ракет "Кинжал" МиГ-31К.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К".
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Детали: В 2.56 военные сообщили о скоростных целях через Житомирщину в юго-западном направлении.
Около 4.00 раздался отбой ракетной опасности.
В 4.03 военные сообщили о ракете через Сумскую область в направлении Полтавской области.
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В 4.08 ракета изменила курс на Полтаву.
Напомним: