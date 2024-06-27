Площа пожежі на полігоні в Криму, звідки ворог запускає "Шахеди", зросла в кілька разів

Площа пожежі на військовому полігоні на мисі Чауда в тимчасово окупованому Криму за минулу добу зросла в кілька разів.

Джерело: "Крим Реалії" в Telegram

Деталі: Порівняння супутникових знімків за 25 і 26 червня показує, що охоплена пожежею територія значно зросла, внаслідок чого вогонь дійшов до будівель на території військової частини.

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На мисі Чауда розташовані позиції берегової та протиповітряної оборони армії РФ. Також звідси Росія запускає по території України баражуючі боєприпаси типу "Шахед/Герань".

Мис Чауда на мапі Google Maps

Що передувало: В окупованому Криму сталася пожежа на мисі Чауда, де розташований військовий полігон армії РФ, звідки окупанти запускають безпілотники по Україні.

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На супутниковому знімку, зробленому вранці в понеділок (24 червня - ред.), було добре видно пожежу.