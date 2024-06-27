Площадь пожара на полигоне в Крыму, откуда враг запускает "Шахеды", выросла в несколько раз

Площадь пожара на военном полигоне на мысе Чауда во временно оккупированном Крыму за прошедшие сутки выросла в несколько раз.

Источник: "Крым Реалии" в Telegram

Детали: Сравнение спутниковых снимков за 25 и 26 июня показывает, что охваченная пожаром территория значительно выросла, в результате чего огонь дошел до строений на территории войсковой части.

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На мысе Чауда находятся позиции береговой и противовоздушной обороны армии РФ. Также отсюда Россия запускает по территории Украины барражирующие боеприпасы типа "Шахед/Герань".

Мыс Чауда на карте Google Maps

Что предшествовало: В оккупированном Крыму произошел пожар на мысе Чауда, где расположен военный полигон армии РФ, откуда оккупанты запускают беспилотники по Украине.

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На спутниковом снимке, сделанном утром в понедельник (24 июня - ред.), был хорошо виден пожар.