Шмигаль після критики Зеленського доручив міністрам їхати у прифронтові області

Прем′єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністрам здійснити низку робочих поїздок у регіони, зокрема у прифронтові області, після того, як Зеленський розкритикував урядовців за те, що вони місяцями не були там.

Джерело: Шмигаль

Пряма мова: "Особлива увага прифронтовим областям. За підсумками таких поїздок будуть заслухані звіти членів Уряду щодо ситуації у ключових сферах. Соціальна сфера, енергетика, оборона, підготовка до навчального року, медицина, укриття, інфраструктура, виробництво — усе це у фокусі Уряду".

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Деталі: За словами Шмигаля, за підсумками цієї роботи проводитимуть регіональні та виїзні засідання Уряду, на яких розглядатимуться проблемні питання визначених областей.

Що передувало:

26 червня президент Володимир Зеленський прибув на Донеччину і заявив, що у Києві відбудеться "окрема розмова" з урядовцями, які повинні бути поблизу фронту. Зеленський додав, що буде робити відповідні висновки.