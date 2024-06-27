Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Шмигаль після критики Зеленського доручив міністрам їхати у прифронтові області

Анастасія ПроцЧетвер, 27 червня 2024, 12:56
Шмигаль після критики Зеленського доручив міністрам їхати у прифронтові області
ДЕНИС ШМИГАЛЬ, ФОТО З Його Telegram

Прем′єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністрам здійснити низку робочих поїздок у регіони, зокрема у прифронтові області, після того, як Зеленський розкритикував урядовців за те, що вони місяцями не були там.

Джерело: Шмигаль

Пряма мова: "Особлива увага прифронтовим областям. За підсумками таких поїздок будуть заслухані звіти членів Уряду щодо ситуації у ключових сферах. Соціальна сфера, енергетика, оборона, підготовка до навчального року, медицина, укриття, інфраструктура, виробництво — усе це у фокусі Уряду".

Реклама:

Деталі: За словами Шмигаля,  за підсумками цієї роботи проводитимуть регіональні та виїзні засідання Уряду, на яких розглядатимуться проблемні питання визначених областей.

Що передувало: 

26 червня президент Володимир Зеленський прибув на Донеччину і заявив, що у Києві відбудеться "окрема розмова" з урядовцями, які повинні бути поблизу фронту. Зеленський додав, що буде робити відповідні висновки. 

Теми: Шмигаль Зеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

В Україні існує ризик стрибку цін - Мінекономіки

Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я

Зеленський пояснив, чому складно на фронті: 14 бригад резерву стоять без зброї

відеоУнікальна спецоперація: захисники врятували з окупації морпіха, який більше року був у полоні

Усі новини...
Шмигаль
Тривожні сигнали для Заходу: звільнення Найєма і як Банкова (не) контролює відбудову
"Укренерго" залучить 30 мільйонів євро кредиту на реконструкцію підстанції на Львівщині
Економія електроенергії буде частиною повсякденного життя в наступні роки - Шмигаль
Останні новини
19:28
Окупанти вдарили дроном по двох цивільних у Херсоні
19:07
Частка повітряних тривог під час роботи торговельних центрів знизилася до 11%
19:03
У Ворохті на Прикарпатті місцеві напали на блокпост ТЦК, бо той відлякував туристів
18:36
Nvidia заробить 12 мільярдів доларів на чипах ШІ в Китаї у 2024 році, попри контроль США
18:30
На Київщині жінка скинула собаку з мосту: волонтери врятували тварину й назвали Горошинкою
18:25
ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву
18:11
Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: мир через посередників і Раду його не влаштовує
18:08
Російський дрон атакував мирного жителя на Херсонщині
18:02
Чи жили давні люди у тибетській печері на висоті понад 3000 км? Вчені розгадали таємницю
17:50
"Ліси України" за пів року заробили 11 мільярдів і суттєво підвищили зарплати
Усі новини...
Реклама:
Реклама: