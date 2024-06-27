Шмыгаль после критики Зеленского поручил министрам ехать в прифронтовые области

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министрам осуществить ряд рабочих поездок в регионы, в частности в прифронтовые области, после того, как Зеленский раскритиковал чиновников за то, что они месяцами не были там.

Источник: Шмыгаль

Прямая речь: "Особое внимание прифронтовым областям. По итогам таких поездок будут заслушаны отчеты членов правительства по ситуации в ключевых сферах. Социальная сфера, энергетика, оборона, подготовка к учебному году, медицина, укрытие, инфраструктура, производство - все это в фокусе правительства".

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Детали: По словам Шмыгаля, по итогам этой работы будут проводить региональные и выездные заседания Правительства, на которых будут рассматриваться проблемные вопросы определенных областей.

Что предшествовало:

26 июня президент Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область и заявил, что в Киеве состоится "отдельный разговор" с чиновниками, которые должны быть вблизи фронта. Зеленский добавил, что будет делать соответствующие выводы.