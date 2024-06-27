"Земельная афера": за мэра Мукачево Балогу внесли залог

За мэра Мукачево Андрея Балогу, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, и который был накануне задержан сотрудниками СБУ совместно с НАБУ и САП, внесли залог.

Источник: руководитель коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис в комментарии УП

Прямая речь: "Сегодня за мэра Мукачево внесен залог. Залог внесен в полном размере, определенном накануне соответствующим постановлением следственного судьи ВАКС".

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Детали: Пресс-секретарь ВАКС не уточнила, кто именно внес залог и вышел ли Балога уже из СИЗО.

Что предшествовало: