"Земельная афера": за мэра Мукачево Балогу внесли залог
Четверг, 27 июня 2024, 14:17
За мэра Мукачево Андрея Балогу, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, и который был накануне задержан сотрудниками СБУ совместно с НАБУ и САП, внесли залог.
Источник: руководитель коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис в комментарии УП
Прямая речь: "Сегодня за мэра Мукачево внесен залог. Залог внесен в полном размере, определенном накануне соответствующим постановлением следственного судьи ВАКС".
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Детали: Пресс-секретарь ВАКС не уточнила, кто именно внес залог и вышел ли Балога уже из СИЗО.
Что предшествовало:
- 25 июня сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП задержали мэра города Мукачево Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланя. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га.
- 26 июня ВАКС избрал меру пресечения городскому голове Мукачевого Андрею Балоге, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, – содержания под стражей, или залог 30 миллионов гривен.