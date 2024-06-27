У Харкові через удар росіян постраждали чотири людини та зруйновано житло

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у результаті удару російських військ по місту 27 червня постраждали чотири людини.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Кількість постраждалих зросла до чотирьох. Ще двоє людей отримали гострі реакції на стрес".

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Деталі: Перед цим очільник області повідомляв про двох поранених - чоловік отримав вибухове поранення з пошкодженням нижніх кінцівок, у жінки - гостра реакція на стрес.

Нагадаємо: Росіяни вдень, 27 червня завдали удару по Харкову, є потрапляння у приватні житлові будинку, постраждав гуртожиток одного з навчальних закладів. Також внаслідок вибухової хвилі було пошкоджене скління вікон двох корпусів вишу.