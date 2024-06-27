В Харькове из-за удара россияне пострадали четыре человека и разрушено жилье

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара российских войск по городу 27 июня пострадали четыре человека.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Количество пострадавших возросло до четырех. Еще два человека получили острые реакции на стресс".

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Детали: Перед этим глава области сообщал о двух раненых - мужчина получил взрывное ранение с повреждением нижних конечностей, у женщины - острая реакция на стресс.

Напомним: Россияне днем, 27 июня нанесли удар по Харькову, есть попадания в частные жилые дома, пострадало общежитие одного из учебных заведений. Также в результате взрывной волны было повреждено остекление окон двух корпусов вуза.