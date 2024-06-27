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Столтенберг: Війська РФ не здатні на "значні прориви" в Україні

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 червня 2024, 18:06
Столтенберг: Війська РФ не здатні на значні прориви в Україні
Єнс Столтенберг, фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російські війська не здатні на "значні прориви" на полі бою в Україні, тоді як Київ ударами вглиб території Росії завдає їй значних уражень.

Джерело: Столтенберг в інтерв’ю агентству AFP, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "І у нас немає жодних інших ознак або причин вважати, що Росія має можливості, сили для значних проривів".

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Деталі: Столтенберг зазначив, що Росія почала черговий наступ в Україні протягом весни-літа, "але поки що лише з незначними успіхами".

Генсек Альянсу, однак, застеріг, що Росія, найімовірніше, "продовжить просуватися по лінії фронту" і завдавати авіаударів по Україні.

"Але ми бачимо, що українці змогли утримати лінію фронту. Вони змогли й далі завдавати важких втрат російським окупантам – як уздовж лінії фронту, так і ударами вглибину російської території", – зазначив Столтенберг.

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Передісторія:

  • У травні, як відомо, Росія розпочала новий наступ на півночі Харківської області, а також посилила тиск на сході України, користуючись затримками в постачанні українським Збройним Силам західної зброї.
  • На Заході відзначали, що російські сили мають певні успіхи на Донеччині, зокрема в районі важливого міста Часів Яр, але дозвіл США та інших західних країн завдавати ударів по російській території загальмував просування на Харківщині.

Теми: РосіяУкраїнавійнаНАТО
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