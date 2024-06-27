Столтенберг: Войска РФ не способны на "значительные прорывы" в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские войска не способны на "значительные прорывы" на поле боя в Украине, тогда как Киев ударами вглубь территории России наносит ей значительные поражения.

Источник: Столтенберг в интервью агентству AFP, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "И у нас нет никаких других признаков или причин считать, что Россия имеет возможности, силы для значительных прорывов".

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Детали: Столтенберг отметил, что Россия начала очередное наступление в Украине в течение весны-лета, "но пока только с незначительными успехами".

Генсек Альянса, однако, предостерег, что Россия, скорее всего, "продолжит продвигаться по линии фронта" и наносить авиаудары по Украине.

"Но мы видим, что украинцы смогли удержать линию фронта. Они смогли и дальше наносить тяжелые потери российским оккупантам – как вдоль линии фронта, так и ударами вглубь российской территории", – отметил Столтенберг.

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