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Столтенберг: Войска РФ не способны на "значительные прорывы" в Украине

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 27 июня 2024, 18:06
Столтенберг: Войска РФ не способны на значительные прорывы в Украине
Йенс Столтенберг, фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские войска не способны на "значительные прорывы" на поле боя в Украине, тогда как Киев ударами вглубь территории России наносит ей значительные поражения.

Источник: Столтенберг в интервью агентству AFP, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "И у нас нет никаких других признаков или причин считать, что Россия имеет возможности, силы для значительных прорывов".

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Детали: Столтенберг отметил, что Россия начала очередное наступление в Украине в течение весны-лета, "но пока только с незначительными успехами".

Генсек Альянса, однако, предостерег, что Россия, скорее всего, "продолжит продвигаться по линии фронта" и наносить авиаудары по Украине.

"Но мы видим, что украинцы смогли удержать линию фронта. Они смогли и дальше наносить тяжелые потери российским оккупантам – как вдоль линии фронта, так и ударами вглубь российской территории", – отметил Столтенберг.

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Предыстория:

  • В мае, как известно, Россия начала новое наступление на севере Харьковской области, а также усилила давление на востоке Украины, пользуясь задержками в поставках украинским Вооруженным Силам западного оружия.
  • На Западе отмечали, что российские силы имеют определенные успехи в Донецкой области, в частности в районе важного города Часов Яр, но разрешение США и других западных стран наносить удары по российской территории затормозило продвижение на Харьковщине.

Темы: РосcияУкраинавойнаНАТО
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