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До Кирила Тимошенка прийшли з обшуками по справі зі зливами з НАБУ

Михайло Ткач, Тетяна ОлійникЧетвер, 27 червня 2024, 20:21
До Кирила Тимошенка прийшли з обшуками по справі зі зливами з НАБУ
Фото Михайла Ткача, УП

27 червня до колишнього заступника голови Офісу президента  Кирила Тимошенка прийшли з обшуками через справу зі зливами з НАБУ. 

Джерело: кореспондент УП з місця подій, джерело "Української правди" в САП

Деталі: За даними журналіста УП, Кирило Тимошенко перебуває у автівці, навколо якої працюють детективи НАБУ.

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фото михайла ткача, УП
 
фото михайла ткача, уп

Оновлено: Пізніше Тимошенко підтвердив, що у нього проводили обшуки та вказав, що правоохоронці не мають до нього претензій. 

Пряма мова Тимошенка: "Підтверджую проведення обшуку у мене по справі, до якої не маю жодного стосунку.

Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає".

ВІДЕО ДНЯ

Михайло Ткач показав більше з місця обшуку у прямому етері УП.Live.

Що передувало: 

  • 20 червня "Українська правда" опублікувала розслідування "Час Ч. Як Олексію Чернишову щастить в НАБУ". У матеріалі оприлюднили докази того, що НАБУ отримало ухвалу на обшук у керівника НАК Нафтогаз України та колишнього міністра розвитку громад і території Олексія Чернишова, але детективи його не провели на прохання директора НАБУ Семена Кривоноса.
  • Після публікації в НАБУ вирішили розшукати тих, хто поділився інформацією з журналістами. 
  • За словами Ткача, в НАБУ під керівництвом Кривоноса, замість того щоб розпочати внутрішнє розслідування і з'ясувати, які неправомірні вказівки давав директор бюро, вирішили розшукати тих, хто розповів журналістам про те, що він врятував Чернишова від обшуку.

Теми: НАБУ
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