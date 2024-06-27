До Кирила Тимошенка прийшли з обшуками по справі зі зливами з НАБУ

27 червня до колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка прийшли з обшуками через справу зі зливами з НАБУ.

Джерело: кореспондент УП з місця подій, джерело "Української правди" в САП

Деталі: За даними журналіста УП, Кирило Тимошенко перебуває у автівці, навколо якої працюють детективи НАБУ.

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фото михайла ткача, УП

фото михайла ткача, уп

Оновлено: Пізніше Тимошенко підтвердив, що у нього проводили обшуки та вказав, що правоохоронці не мають до нього претензій.

Пряма мова Тимошенка: "Підтверджую проведення обшуку у мене по справі, до якої не маю жодного стосунку.

Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає".

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Михайло Ткач показав більше з місця обшуку у прямому етері УП.Live.

Що передувало: