К Кириллу Тимошенко пришли с обысками по делу с сливами из НАБУ
Четверг, 27 июня 2024, 20:21
27 июня к бывшему заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко пришли с обысками из-за дела со ливнями из НАБУ.
Источник: корреспондент УП с места событий, источник "Украинской правды" в САП
Детали: По данным журналиста УП, Кирилл Тимошенко находится в автомобиле, вокруг которого работают детективы НАБУ.
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Обновлено: Позже Тимошенко подтвердил, что у него проводили обыски и указал, что правоохранители не имеют к нему претензий.
Прямая речь Тимошенко: "Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения.
Все требования правоохранителей я выполнил, лично мне претензий нет".
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Михаил Ткач показал больше с места обыска в прямом эфире УП. Live.
Что предшествовало:
- 20 июня "Украинская правда" опубликовала расследование "Время Ч. Как Алексею Чернышеву везет в НАБУ". В материале обнародовали доказательства того, что НАБУ получило постановление на обыск у руководителя НАК Нафтогаз Украины и бывшего министра развития общин и территории Алексея Чернышева, но детективы его не провели по просьбе директора НАБУ Семена Кривоноса.
- После публикации в НАБУ решили разыскать тех, кто поделился информацией с журналистами.
- По словам Ткача, в НАБУ под руководством Кривоноса вместо того, чтобы начать внутреннее расследование и выяснить, какие неправомерные указания давал директор бюро, решили разыскать тех, кто рассказал журналистам о том, что он спас Чернышева от обыска.