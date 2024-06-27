К Кириллу Тимошенко пришли с обысками по делу с сливами из НАБУ

27 июня к бывшему заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко пришли с обысками из-за дела со ливнями из НАБУ.

Источник: корреспондент УП с места событий, источник "Украинской правды" в САП

Детали: По данным журналиста УП, Кирилл Тимошенко находится в автомобиле, вокруг которого работают детективы НАБУ.

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Фото Михаила Ткача, УП

Фото Михаила Ткача, УП

Обновлено: Позже Тимошенко подтвердил, что у него проводили обыски и указал, что правоохранители не имеют к нему претензий.

Прямая речь Тимошенко: "Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения.

Все требования правоохранителей я выполнил, лично мне претензий нет".

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Михаил Ткач показал больше с места обыска в прямом эфире УП. Live.

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