Російські війська вперше вдарили по Харкову ФАБ-500 – прокуратура
Російська армія 27 червня вперше вдарила по Харкову двома авіабомбами ФАБ-500.
Джерело: керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков
Деталі: За даними прокуратура, 27 червня близько 16:00 збройні сили РФ завдали авіаудар по Харкову ФАБ-500.
Під атакою ворога був Київський район міста. Пошкоджено три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу та ДСНС. Постраждали чотири людини.
У коментарі Суспільному Фільчаков повідомив, що така авіабомба вдвічі потужніша за КАБ- і ФАБ-250, які росіяни використовували раніше по Харкову.
Що передувало:
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у результаті удару російських військ по місту 27 червня постраждали чотири людини.