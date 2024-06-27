Російські війська вперше вдарили по Харкову ФАБ-500 – прокуратура

Російська армія 27 червня вперше вдарила по Харкову двома авіабомбами ФАБ-500.

Джерело: керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков

Деталі: За даними прокуратура, 27 червня близько 16:00 збройні сили РФ завдали авіаудар по Харкову ФАБ-500.

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Під атакою ворога був Київський район міста. Пошкоджено три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу та ДСНС. Постраждали чотири людини.

У коментарі Суспільному Фільчаков повідомив, що така авіабомба вдвічі потужніша за КАБ- і ФАБ-250, які росіяни використовували раніше по Харкову.

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Що передувало:

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у результаті удару російських військ по місту 27 червня постраждали чотири людини.