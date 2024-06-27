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Российские войска впервые ударили по Харькову ФАБ-500 – прокуратура

Татьяна ОлейникЧетверг, 27 июня 2024, 19:57
Российские войска впервые ударили по Харькову ФАБ-500 – прокуратура
ФАБ-500. Фото Виталия Кузьмина, Википедия

Российская армия 27 июня впервые ударила по Харькову двумя авиабомбами ФАБ-500.

Источник: руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков

Детали: По данным прокуратуры, 27 июня около 16:00 вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по Харькову ФАБ-500.

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Под атакой врага находился Киевский район города. Повреждены три частных дома, помещения высшего учебного заведения и ГСЧС. Пострадали четыре человека.

В комментарии "Суспільному" Фильчаков сообщил, что такая авиабомба вдвое мощнее КАБ- и ФАБ-250, которые россияне использовали ранее по Харькову.

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Что предшествовало:

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара российских войск по городу 27 июня пострадали четыре человека.

Темы: Харьков
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