Росіяни обстріляли Золоту Балку на Херсонщині, загинула жінка – ОВА
П'ятниця, 28 червня 2024, 09:04
У результаті обстрілу російськими загарбниками населеного пункту Золота Балка Херсонської області загинула мирна мешканка.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Дослівно: "Російські війська вбили жительку Золотої Балки. Учора ввечері окупанти обстріляли населений пункт, внаслідок чого смертельні поранення отримала 67-річна жінка".
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Деталі: Голова ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблої.
Нагадаємо: 27 червня російські окупанти атакували FPV-дроном цивільну машину в Нововоронцовці Херсонської області, постраждав 62-річний чоловік та жінка.