Россияне обстреляли Золотую Балку на Херсонщине, погибла женщина - ОВА
Пятница, 28 июня 2024, 09:04
В результате обстрела российскими захватчиками населенного пункта Золотая Балка Херсонской области погибла мирная жительница.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Дословно: "Российские войска убили жительницу Золотой Балки. Вчера вечером оккупанты обстреляли населенный пункт, в результате чего смертельные ранения получила 67-летняя женщина".
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Детали: Председатель ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Напомним: 27 июня российские оккупанты атаковали FPV-дроном гражданскую машину в Нововоронцовке Херсонской области, пострадал 62-летний мужчина и женщина.