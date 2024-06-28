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Россияне обстреляли Золотую Балку на Херсонщине, погибла женщина - ОВА

Станислав ПогориловПятница, 28 июня 2024, 09:04
Россияне обстреляли Золотую Балку на Херсонщине, погибла женщина - ОВА
Фото: карты Google

В результате обстрела российскими захватчиками населенного пункта Золотая Балка Херсонской области погибла мирная жительница.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Российские войска убили жительницу Золотой Балки. Вчера вечером оккупанты обстреляли населенный пункт, в результате чего смертельные ранения получила 67-летняя женщина".

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Детали: Председатель ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Напомним: 27 июня российские оккупанты атаковали FPV-дроном гражданскую машину в Нововоронцовке Херсонской области, пострадал 62-летний мужчина и женщина.

Темы: Херсонская областьобстрелжертвы
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