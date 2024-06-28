Зеленський і Сирський у День Конституції нагадали українцям про ключовий обов'язок
Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у День Конституції зазначили, що захист України – це справа всього українського народу.
Джерело: відеозвернення глави держави, та пост генерал-полковника у соцмережах
Пряма мова Зеленського: "Перше слово першої статті нашої Конституції – "Україна".
І з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Всі, хто думав у першу чергу не про себе. Хто розуміє, що в часи війни на перший план виходить ключовий обов’язок.
17-та стаття Конституції: захист України – це найважливіші функції держави і справа всього українського народу".
Пряма мова Сирського: "Шануючи права - мусимо не забувати про обв’язки. Ніхто крім нас не захистить Україну! Тому, закликаю усіх громадян ставати до лав Сил оборони!".