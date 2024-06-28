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Зеленський і Сирський у День Конституції нагадали українцям про ключовий обов'язок

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 червня 2024, 09:36
Зеленський і Сирський у День Конституції нагадали українцям про ключовий обов'язок
ілюстрація з FB головкома

Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у День Конституції зазначили, що захист України – це справа всього українського народу.

Джерело: відеозвернення глави держави, та пост генерал-полковника у соцмережах

Пряма мова Зеленського: "Перше слово першої статті нашої Конституції – "Україна".

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І з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Всі, хто думав у першу чергу не про себе. Хто розуміє, що в часи війни на перший план виходить ключовий обов’язок.

17-та стаття Конституції: захист України – це найважливіші функції держави і справа всього українського народу".

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Пряма мова Сирського: "Шануючи права - мусимо не забувати про обв’язки. Ніхто крім нас не захистить Україну! Тому, закликаю усіх громадян ставати до лав Сил оборони!".

Теми: Конституціясвяткуваннявійна
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