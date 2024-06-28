Зеленский и Сырский в День Конституции напомнили украинцам о ключевой обязанности

Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в День Конституции отметили, что защита Украины - это дело всего украинского народа.

Источник: видеообращение главы государства, пост генерал-полковника в соцсетях

Прямая речь Зеленского: "Первое слово первой статьи нашей Конституции - "Украина".

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И с первых минут войны миллионы людей доказали, что для них Украина действительно на первом месте. Все, кто думал в первую очередь не о себе. Кто понимает, что во времена войны на первый план выходит ключевой долг.

17-я статья Конституции: защита Украины - это важнейшие функции государства и дело всего украинского народа".

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Прямая речь Сырского: "Уважая права - должны не забывать об обязанностях. Никто кроме нас не защитит Украину! Поэтому, призываю всех граждан становиться в ряды Сил обороны!".