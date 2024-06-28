Нацгвардійці знищили "Іглою" російський штурмовик Су-25 на Донеччині

Бійці Національної гвардії знищили на Донеччині ворожий штурмовик Су-25, що здійснював бойовий виліт.

Джерело: пресслужба НГУ, відео в Telegram очільника МВС

Деталі: Як уточнили "Українській правді" в НГУ, подія мала місце 23 червня.

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Влучний постріл по ворожому засобу повітряного нападу здійснив зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України.

На Донеччині гвардійці висунулись на оборонні рубежі, які тримають з початку повномасштабного вторгнення. Виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито.

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Нагадаємо: У зведенні Генштабу ЗСУ від 28 червня без подробиць було вказано знищений літак російських загарбників.