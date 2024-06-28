Нацгвардейцы уничтожили "Иглой" российский штурмовик Су-25 в Донецкой области

Бойцы Национальной гвардии уничтожили в Донецкой области вражеский штурмовик Су-25, совершавший боевой вылет.

Источник: пресс-служба НГУ, видео в Telegram главы МВД

Детали: Как уточнили "Украинской правде" в НГУ, событие имело место 23 июня.

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Точный выстрел по вражескому средству воздушного нападения совершил сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины.

В Донецкой области гвардейцы выдвинулись на оборонительные рубежи, которые держат с начала полномасштабного вторжения. Обнаружили вражеский Су-25, известный также под названием "Грач", совершавший боевой вылет. Метким выстрелом штурмовик Су-25 был сбит.

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Напомним: В сводке Генштаба ВСУ от 28 июня без подробностей был указан уничтоженный самолет российских захватчиков.