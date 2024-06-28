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СтратКом опублікував мапу уражених російських літаків за шість місяців 2024 року

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 червня 2024, 12:42
СтратКом опублікував мапу уражених російських літаків за шість місяців 2024 року
уламок збитого літака РФ. ілюстративне фото ЗСУ

Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що від початку 2024 року Сили оборони уразили понад 30 російських військових літаків.

Джерело: СтратКом у соцмережах

Деталі: Зазначається, що зокрема уражені:

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- дев'ять Су-25;

- один Су-57;

- два МіГ-31;

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- близько 13 Су-34;

- один Су-35;

- один Су-35С;

- два літаки А-50;

- один Іл-22М11;

- один Ту-22М3.

 

Окремо наголошується, що кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно. Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт. Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити. Інформація буде оновлюватись і доповнюватись, зазначив СтратКом.

Нагадаємо: Бійці Національної гвардії після офіційного підтвердження повідомили, що 23 червня знищили на Донеччині ворожий штурмовик Су-25, який здійснював бойовий виліт. 

Теми: авіавійна
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