СтратКом опублікував мапу уражених російських літаків за шість місяців 2024 року
Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що від початку 2024 року Сили оборони уразили понад 30 російських військових літаків.
Джерело: СтратКом у соцмережах
Деталі: Зазначається, що зокрема уражені:
- дев'ять Су-25;
- один Су-57;
- два МіГ-31;
- близько 13 Су-34;
- один Су-35;
- один Су-35С;
- два літаки А-50;
- один Іл-22М11;
- один Ту-22М3.
Окремо наголошується, що кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно. Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт. Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити. Інформація буде оновлюватись і доповнюватись, зазначив СтратКом.
Нагадаємо: Бійці Національної гвардії після офіційного підтвердження повідомили, що 23 червня знищили на Донеччині ворожий штурмовик Су-25, який здійснював бойовий виліт.