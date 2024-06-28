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СтратКом опубликовал карту пораженных российских самолетов за шесть месяцев 2024 года

Валентина РоманенкоПятница, 28 июня 2024, 12:42
СтратКом опубликовал карту пораженных российских самолетов за шесть месяцев 2024 года
обломок сбитого самолета РФ. иллюстративное фото ВСУ

Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что с начала 2024 года Силы обороны поразили более 30 российских военных самолетов.

Источник: СтратКом в соцсетях

Детали: Отмечается, что в частности поражены:

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- девять Су-25;

- один Су-57;

- два МиГ-31;

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- около 13 Су-34;

- один Су-35;

- один Су-35С;

- два самолета А-50;

- один Ил-22М11;

- один Ту-22М3.

 

Отдельно отмечается, что количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно. Некоторые из самолетов получили поражения, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт. Кроме того, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов было невозможно достоверно установить. Информация будет обновляться и дополняться, отметил СтратКом.

Напомним: Бойцы Национальной гвардии после официального подтверждения сообщили, что 23 июня уничтожили в Донецкой области вражеский штурмовик Су-25, который совершал боевой вылет.

Темы: авиавойна
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