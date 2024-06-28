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Кабмін призначив голову ДСНС

Олександр ШумілінП'ятниця, 28 червня 2024, 13:53
Кабмін призначив голову ДСНС
АНДРІЙ ДАНИК. ФОТО - ДСНС ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кабінет міністрів України призначив Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Джерело: повідомлення Кабміну

Деталі: До цього Даник був в.о. голови ДСНС.

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З 28 січня 2020 року він був начальником управління ДСНС у Черкаській області. До того очолював головне управління ДСНС України у Донецькій області.

Передісторія:

  • Кабінет міністрів України на засіданні 8 вересня 2023 року призначив тимчасовим виконувачем обов’язків першого заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрія Даника.
  • На початку серпня 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру декільком посадовцям ДСНС, через дії яких, як вважають правоохоронці, 18 січня 2023 року в авіакатастрофі загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та інше керівництво МВС.
  • 25 серпня Кабінет міністрів звільнив Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, цьому передувала внутрішня перевірка в ДСНС.

Теми: ДСНСКабінет міністрів
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