Кабмін призначив голову ДСНС

Кабінет міністрів України призначив Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Джерело: повідомлення Кабміну

Деталі: До цього Даник був в.о. голови ДСНС.

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З 28 січня 2020 року він був начальником управління ДСНС у Черкаській області. До того очолював головне управління ДСНС України у Донецькій області.

Передісторія: