Кабмін призначив голову ДСНС
П'ятниця, 28 червня 2024, 13:53
Кабінет міністрів України призначив Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Джерело: повідомлення Кабміну
Деталі: До цього Даник був в.о. голови ДСНС.
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З 28 січня 2020 року він був начальником управління ДСНС у Черкаській області. До того очолював головне управління ДСНС України у Донецькій області.
Передісторія:
- Кабінет міністрів України на засіданні 8 вересня 2023 року призначив тимчасовим виконувачем обов’язків першого заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрія Даника.
- На початку серпня 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру декільком посадовцям ДСНС, через дії яких, як вважають правоохоронці, 18 січня 2023 року в авіакатастрофі загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та інше керівництво МВС.
- 25 серпня Кабінет міністрів звільнив Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, цьому передувала внутрішня перевірка в ДСНС.