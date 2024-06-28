Кабмин назначил главу ГСЧС

Кабинет министров Украины назначил Андрея Даника главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Источник: сообщение Кабмина

Детали: До этого Даник был и.о. главы ГСЧС.

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С 28 января 2020 года он был начальником управления ГСЧС в Черкасской области. До этого возглавлял главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

Предыстория: