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Кабмин назначил главу ГСЧС

Александр ШумилинПятница, 28 июня 2024, 13:53
Кабмин назначил главу ГСЧС
АНДРЕЙ ДАНИК. ФОТО - ГСЧС ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ

Кабинет министров Украины назначил Андрея Даника главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Источник: сообщение Кабмина

Детали: До этого Даник был и.о. главы ГСЧС.

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С 28 января 2020 года он был начальником управления ГСЧС в Черкасской области. До этого возглавлял главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

Предыстория:

  • Кабинет министров Украины на заседании 8 сентября 2023 года назначил временно исполняющим обязанности первого заместителя Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрея Даника.
  • В начале августа 2023 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении нескольким должностным лицам ГСЧС, из-за действий которых, как считают правоохранители, 18 января 2023 года в авиакатастрофе погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другое руководство МВД.
  • 25 августа Кабинет министров уволил Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, этому предшествовала внутренняя проверка в ГСЧС.

Темы: ГСЧСКабинет министров
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