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Затримали кримінального авторитета, якого пов'язують із головою Мукачівської райради

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 червня 2024, 15:20
Затримали кримінального авторитета, якого пов'язують із головою Мукачівської райради
фото поліції

На Закарпатті поліція спільно з СБУ затримала кримінального авторитета - організатора злочину, вчиненого відносно депутата облради.

Джерело: СБУ, Нацпол, Закарпатська обласна прокуратура, джерело УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "В результаті комплексних заходів у Мукачеві затримано керівника силового блоку банди, яку координував колишній народний депутат від Партії регіонів. Наразі екснардеп очолює одну з районних рад області (за даними УП, йдеться про Михайла Ланя "Блюка –ред.).

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За матеріалами справи, зловмисники спеціалізувалися на здійсненні насильства і тиску щодо політичних конкурентів ексрегіонала".

Деталі: За даними джерела УП, затриманим є Мирослав Чопей.

За даними слідства, 42-річний кримінальний авторитет організував умисне пошкодження майна шляхом вибуху.

ВІДЕО ДНЯ

Йдеться про події січня 2023 року, коли в Мукачеві гранату кинули на подвір’я депутата облради від фракції "Батьківщина" Георгія Горвата.

Тоді 27-річний мукачівець посеред ночі кинув гранату на подвір’я народного обранця. Правоохоронці оперативно затримали виконавця в Ужгороді та продовжили розслідування цієї справи з метою встановлення організатора правопорушення.

Наразі ж слідством встановлено, що організацією злочину займався 42-річний мукачівець. Він підшукав посередника, який домовився із виконавцем - місцевим мешканцем, що останній закладе вибуховий пристрій на подвір’я потерпілого. Грошова винагорода за це складала 500-1000 доларів США.

Наразі затриманий кримінальний авторитет перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Правоохоронці перевіряють фігуранта на причетність до організації та вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів на території області.

Нагадаємо: 25 червня співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП затримали мера міста Мукачево Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем  з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

27 червня Вищий антикорупційний суд арештував підозрюваного у "земельній афері" Ланя з можливістю внести 30 мільйонів гривень застави.

Теми: ЗакарпаттяСБУкримінал
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