Задержан криминальный авторитет, которого связывают с главой Мукачевского райсовета

На Закарпатье полиция совместно с СБУ задержала криминального авторитета - организатора преступления, совершенного в отношении депутата облсовета.

Источник: СБУ, Нацпол, Закарпатская областная прокуратура, источник УП в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "В результате комплексных мероприятий в Мукачево задержан руководитель силового блока банды, которую координировал бывший народный депутат от Партии регионов. Сейчас экс-нардеп возглавляет один из районных советов области (по данным УП, речь идет о Михаиле Ланьо по прозвищу "Блюк" -ред.).

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По материалам дела, злоумышленники специализировались на осуществлении насилия и давления в отношении политических конкурентов экс-регионала".

Детали: По данным источника УП, задержан Мирослав Чопей.

По данным следствия, 42-летний криминальный авторитет организовал умышленное повреждение имущества путем взрыва.

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Речь идет о событиях января 2023 года, когда в Мукачево гранату бросили во двор депутата облсовета от фракции "Батькивщина" Георгия Горвата.

Тогда 27-летний мукачевец посреди ночи бросил гранату во двор народного избранника. Правоохранители оперативно задержали исполнителя в Ужгороде и продолжили расследование этого дела с целью установления организатора правонарушения.

Сейчас же следствием установлено, что организацией преступления занимался 42-летний мукачевец. Он подыскал посредника, который договорился с исполнителем - местным жителем, что последний заложит взрывное устройство во двор потерпевшего. Денежное вознаграждение за это составляло 500-1000 долларов США.

Сейчас задержанный криминальный авторитет находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители проверяют фигуранта на причастность к организации и совершению других тяжких и особо тяжких преступлений на территории области.

Напомним: 25 июня сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП задержали мэра города Мукачево Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га.

27 июня Высший антикоррупционный суд арестовал подозреваемого в "земельной афере" Ланьо с возможностью внести 30 миллионов гривен залога.