На Херсонщині через удар російського дрона загинув місцевий житель
П'ятниця, 28 червня 2024, 16:08
Вранці 28 червня російські окупанти атакували з безпілотника село Одрадокам'янка Херсонської області, внаслідок удару загинув 50-річний чоловік.
Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін
Пряма мова: "Внаслідок влучання дрона-камікадзе травми, несумісні з життям, отримав 50-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким".
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Що передувало:
28 червня росіяни обстріляли населений пункт Золота Балка на Херсонщині, у результаті атаки загинула 67-річна жінка.