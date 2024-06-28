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На Херсонщині через удар російського дрона загинув місцевий житель

Анастасія ПроцП'ятниця, 28 червня 2024, 16:08
На Херсонщині через удар російського дрона загинув місцевий житель
Ілюстративне фото: Getty Images

Вранці 28 червня російські окупанти атакували  з безпілотника село Одрадокам'янка Херсонської області, внаслідок удару загинув 50-річний чоловік.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 

Пряма мова: "Внаслідок влучання дрона-камікадзе травми, несумісні з життям, отримав 50-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким".

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Що передувало:

28 червня росіяни обстріляли населений пункт Золота Балка на Херсонщині, у результаті атаки загинула 67-річна жінка.

Теми: Херсонська областьбезпілотникижертви
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