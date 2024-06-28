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На Херсонщине из-за удара российского дрона погиб местный житель

Анастасия ПроцПятница, 28 июня 2024, 16:08
На Херсонщине из-за удара российского дрона погиб местный житель
Иллюстративное фото: Getty Images

Утром 28 июня российские оккупанты атаковали с беспилотника село Одрадокаменка Херсонской области, в результате удара погиб 50-летний мужчина.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин

Прямая речь: "В результате попадания дрона-камикадзе травмы, несовместимые с жизнью, получил 50-летний мужчина. Мои соболезнования родным и близким".

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Что предшествовало:

28 июня россияне обстреляли населенный пункт Золотая Балка в Херсонской области, в результате атаки погибла 67-летняя женщина.

Темы: Херсонская областьбеспилотникижертвы
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