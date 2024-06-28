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Кількість поранених внаслідок удару РФ по Харківщині зросла до 8

Анастасія ПроцП'ятниця, 28 червня 2024, 19:40
Кількість поранених внаслідок удару РФ по Харківщині зросла до 8
ФОТО: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

У результаті російського удару трьома керованими авіабомбами по селищу Циркуни Харківської області постраждали восьмеро людей. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Повітряні сили, Офіс генерального прокурора

Пряма мова Синєгубова: "Ворог завдав ударів щонайменше трьома КАБами. Є загоряння приватного будинку та господарчої споруди.

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Ще два влучання — на територію цивільного підприємства. Усі профільні служби працюють на місці".

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: За словами Синєгубова, внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Напередодні повітряники писали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Оновлено: Згодом очільник ОВА написав, що кількість постраждалих зросла до 8. Також є загорання у двох будинках та господарчих спорудах. Пошкоджено ще 10 будинків.

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Теми: Харківська область
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