Количество раненых в результате удара РФ по Харьковской области возросло до 8

В результате российского удара тремя управляемыми авиабомбами по поселку Циркуны Харьковской области пострадали восемь человек.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, Воздушные силы, Офис генерального прокурора

Прямая речь Синегубова: "Враг нанес удары по меньшей мере тремя КАБами. Есть возгорание частного дома и хозяйственной постройки.

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Еще два попадания — на территорию гражданского предприятия. Все профильные службы работают на месте".

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: По словам Синегубова, в результате атаки пострадали шесть человек. Накануне воздушники писали о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковщине.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Обновлено: Впоследствии глава ОВА написал, что количество пострадавших возросло до 8. Также есть возгорание в двух домах и хозяйственных постройках. Повреждены еще 10 домов.

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