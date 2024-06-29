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Опублікували фото зустрічі звільнених з полону українців, серед яких заступник голови Меджлісу

Ольга Глущенко Субота, 29 червня 2024, 06:44
Опублікували фото зустрічі звільнених з полону українців, серед яких заступник голови Меджлісу
під час зустрічі звільнених з полону українців, серед яких Наріман Джелял, фото: telegram Лубінця

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував фото зустрічі 10 звільнених з російського полону цивільних, серед яких – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році, Наріман Джелял.

Джерело: Коорштаб у telegram, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Дослівно: "Наріман Джелял, Валерій Матюшенко, Олена Пєх, Богдан Гелета, Іван Левицький, Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова. Звільнені з російської неволі українці вже у Києві.

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Деталі: Коорштаб також опублікував фото зустрічі звільнених з полону цивільних.

 
зустріч звільнених з російського полону українців
фото: коордштаб
 
зустріч звільнених з російського полону українців
фото: коордштаб

Також світлини опублікував і уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Пряма мова Лубінця: "Катерина Брюханова, Людмила Гончаренко, Павло Купрієнко, Микола Швець та Наталія Захаренко, яких утримували в Білорусі, нині вже в Україні. Історія кожного з них наповнена болем, однак – вже все позаду.

Утримання в російських стінах закінчилося і для ще п’яти цивільних українців.

Це Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, якого утримували з 2021 року. Валерій Матюшенко, який з 2017-го року не бачив своїх рідних. Олена Пех, яку донька чекає з 2018-го року. Богдан Гелета та Іван Левицький, священники Української греко-католицької церкви, які чинили опір окупаційним військам у Бердянську".

Деталі: Лубінець зазначив, що спеціалісти зафіксували фізичний та моральний стан звільнених.

Омбудсман також додав, що вони "однозначно потребують реабілітації".

Теми: полонені
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