Опубликовали фото встречи освобожденных из плена украинцев, среди которых заместитель главы Меджлиса

во время встречи освобожденных из плена украинцев, среди которых Нариман Джелял, фото: telegram Лубинца

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал фото встречи 10 освобожденных из российского плена гражданских, среди которых - заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный в Крыму еще в 2021 году, Нариман Джелял.

Источник: Коорштаб в telegram, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец

Дословно: "Нариман Джелял, Валерий Матюшенко, Елена Пех, Богдан Гелета, Иван Левицкий, Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова. Освобожденные из российской неволи украинцы уже в Киеве.

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Детали: Коорштаб также опубликовал фото встречи освобожденных из плена гражданских.

встреча освобожденных из российского плена украинцев фото: коордштаб

встреча освобожденных из российского плена украинцев фото: коордштаб

Также фотографии опубликовал и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Прямая речь Лубинца: "Екатерина Брюханова, Людмила Гончаренко, Павел Куприенко, Николай Швец и Наталья Захаренко, которых удерживали в Беларуси, сейчас уже в Украине. История каждого из них наполнена болью, однако – уже все позади.

Содержание в российских стенах закончилось и для еще пяти гражданских украинцев.

Это Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, которого удерживали с 2021 года. Валерий Матюшенко, который с 2017-го года не видел своих родных. Елена Пех, которую дочь ждет с 2018-го года. Богдан Гелета и Иван Левицкий, священники Украинской греко-католической церкви, которые сопротивлялись оккупационным войскам в Бердянске".

Детали: Лубинец отметил, что специалисты зафиксировали физическое и моральное состояние освобожденных.

Омбудсман также добавил, что они "однозначно нуждаются в реабилитации".