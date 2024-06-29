Захисники знищили всі 10 "Шахедів", якими ворог атакував Україну

Вночі 29 червня українські військові знищили всі 10 "Шахедів", якими росіяни атакували Україну.

Джерело: командувач Повітряних Сил Микола Олещук

Деталі: Олещук повідомив, що у ніч на 29 червня ворог атакував 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ РФ.

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Пряма мова: "В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 "Шахедів" збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей".