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Защитники уничтожили все 10 "Шахедов", которыми враг атаковал Украину

Ольга ГлущенкоСуббота, 29 июня 2024, 07:06
Защитники уничтожили все 10 Шахедов, которыми враг атаковал Украину
иллюстрация Воздушных сил

Ночью 29 июня украинские военные уничтожили все 10 "Шахедов", которыми россияне атаковали Украину.

Источник: командующий Воздушных Сил Николай Олещук

Детали: Олещук сообщил, что в ночь на 29 июня враг атаковал 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из района Приморско-Ахтарск РФ.

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Прямая речь: "В результате боевой работы истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины все 10 "Шахедов" сбиты в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей".

Темы: Воздушные силы ВСУШахедбеспилотникивойна
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