В Днепре до сих пор продолжаются поисковые работы после российского удара - спасены два человека
Суббота, 29 июня 2024, 08:45
По состоянию на утро субботы продолжаются поисково-спасательные работы в поврежденной вражеским ракетным ударом многоэтажке в Днепре, спасены два человека.
Источник: МВД
Детали: По состоянию на утро количество жертв не возросло - известно об одном погибшем человеке и 12 раненых.
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В МВД отметили, что в одном из подъездов разрушены квартиры с 8 по 11 этажи. Повреждены 11 автомобилей.
Во время спасательных работ ликвидирован пожар и вывезено 190т строительного мусора.
Напомним: Вечером 28 июня российская армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре.
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