В Днепре до сих пор продолжаются поисковые работы после российского удара - спасены два человека

По состоянию на утро субботы продолжаются поисково-спасательные работы в поврежденной вражеским ракетным ударом многоэтажке в Днепре, спасены два человека.

Источник: МВД

Детали: По состоянию на утро количество жертв не возросло - известно об одном погибшем человеке и 12 раненых.

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В МВД отметили, что в одном из подъездов разрушены квартиры с 8 по 11 этажи. Повреждены 11 автомобилей.

Во время спасательных работ ликвидирован пожар и вывезено 190т строительного мусора.

Напомним: Вечером 28 июня российская армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре.