В ГУР розповіли подробиці 53-го обміну полоненими з агресором

Українська сторона констатує, що 53-ій обмін, в рамках якого було повернуто 90 військових, 10 цивільних українців завершився, факт утримання цивільних українців у російському полоні свідчить про геноцидний характер війни РФ проти України.

Джерело: представник ГУР МОУ, представник Координаційного штабу, капітан Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Цієї ночі завершився 53-тій обмін з моменту повномасштабної російської агресії. В рамках цього обміну повернуто 100 українців, як військових, так і цивільних (90 військових, 10 цивільних). І всього з моменту повномасштабної війни з російського полону в рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з полоненими 3310 українців та українок. Як військових (переважно), так і цивільних.

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Сам факт того, що ми сьогодні говоримо про повернення цивільних бранців з російської неволі є кричущим доказом на весь світ того, що російська війна проти українців є геноцидною, що ворог скоює воєнні злочини та ігнорує міжнародне гуманітарне право. Ці люди не мали би опинитися в жодному полоні і їхні права не мали би бути обмеженими. "Провина" цих людей – у тому, що вони не скорилися російській окупації. Двоє священників греко-католицької церкви Гелета й Левицький були заарештовані і знаходились у надзвичайно важких умовах під великим тиском, тобто були заарештовані під час молитви, за молитву і за те, що представляли українську церкву.

Пан Наріман – за те, що не відмовився від своєї кримськотатарської та української ідентичності... Інші приклади – Олена Пех – вчителька, і про всіх можна так говорити".

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Деталі: Юсов додав, що в полоні агресора перебувають тисячі українських цивільних, і це – кричущий масштабний злочин з боку путінської Росії.

Стосовно умов утримання цивільних українців у порівнянні з військовими полоненими, представник ГУР окреслив, що все залежить від ситуації, але в багатьох випадках цивільних українців утримують у не призначених для цього місцях, поза межами навіть "правових умов" країни-агресора.

Частину заручників було повернуто також з території поплічника РФ - Білорусі, але представник ГУР не став уточнювати деталей, як цього було досягнено, зазначивши, що це – результат складної, кропіткої комплексної роботи.

Він запевнив, що Україна боротиметься, за кожного громадянина країни, де б вони не перебували.

Юсов додав, що загалом 53-ій обмін відбувся за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів та Святого престолу у Ватикані.

Нагадаємо: До України з російського полону 28 червня вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році, Наріман Джелял та священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.

Координаційний штаб оприлюднив фото зустрічі звільнених українців.

Своїм відео поділилася також Служба безпеки України.