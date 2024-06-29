Збройні сили Білорусі заявили про напруженість на кордоні та готовність "захищатися від України"

Обстановка на білорусько-українському кордоні характеризується наростанням напруженості, заявили у Збройних силах Республіки Білорусь.

Джерело: заступник командувача силами спеціальних операцій Білорусі полковник Вадим Лукашевич і начальник зенітних ракетних військ командування ВПС країни Андрій Северинчик, яких цитує "Белта".

Пряма мова Лукашевича: "Обстановка на білорусько-українському кордоні характеризується наростанням напруженості. Коаліція західних країн розв'язала гарячий конфлікт поблизу нашої території. З їхнього боку робляться спроби втягнути нашу країну у війну. У цих складних умовах наша країна робить усе, щоб зберегти мир на білоруській землі.

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У нас є інформація, що Україна стягує до наших кордонів війська, озброєння, військову техніку. Зокрема, у Житомирській області розміщені американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важка далекобійна артилерія та інша техніка".

Деталі: Вони також обурюються, що ЗСУ розгорнули системи спостереження радіоелектронної розвідки та використовують БПЛА для розвідки ситуації в Білорусі, звідки 24 лютого 2022 року в Україну зайшли танки та піхота.

Білорусь також нібито стягнула додаткові сили і засоби ППО в райони біля Житомирської області.

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Пряма мова Северинчика: "Ми готові рішуче застосувати всі наявні сили та засоби для захисту території та населення Республіки Білорусь від можливих провокацій у повітряному просторі".

Нагадаємо: 20 червня Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що фіксує збільшення угруповання українських військових на кордоні з Україною, українські прикордонники наголошують, що Сили оборони здійснюють захист суверенної території від агресора і жодних провокацій у цьому немає.