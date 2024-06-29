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Вооруженные силы Беларуси заявили о напряженности на границе и готовности "защищаться от Украины"

Роман ПетренкоСуббота, 29 июня 2024, 13:54
Вооруженные силы Беларуси заявили о напряженности на границе и готовности защищаться от Украины
фото: белта

Обстановка на беларусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности, заявили в Вооруженных силах Республики Беларусь.

Источник: заместитель командующего силами специальных операций Беларуси полковник Вадим Лукашевич и начальник зенитных ракетных войск командования ВВС страны Андрей Северинчик, которых цитирует "Белта"

Прямая речь Лукашевича: "Обстановка на беларусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Коалицией западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки втянуть нашу страну в войну. В этих сложных условиях наша страна делает все, чтобы сохранить мир на беларусской земле.

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У нас имеется информация, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружения, военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника".

Детали: Они также возмущаются, что ЗСУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки и используют БПЛА для разведки ситуации в Беларуси, откуда 24 февраля 2022 года в Украину зашли танки и пехота.

Беларусь также якобы стянула дополнительные силы и средства ПВО в районы возле Житомирской области.

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Прямая речь Северинчика: "Мы готовы решительно применить все имеющиеся силы и средства для защиты территории и населения Республики Беларусь от возможных провокаций в воздушном пространстве".

Напомним: 20 июня Госпогранкомитет Беларуси заявил, что фиксирует увеличение группировки украинских военных на границе с Украиной, украинские пограничники подчеркивают, что Силы обороны осуществляют защиту суверенной территории от агрессора и никаких провокаций в этом нет.

Темы: БеларусьРосcиявойна
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