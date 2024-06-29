Увечері росіяни вбили ще двох і поранили чотирьох мешканців Донеччини

Внаслідок російських обстрілів Донеччини у суботу ввечері загинули ще двоє людей, 4 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "Ще один удар по Курахівці – 1 людина загинула і 2 поранені. Обоє поранених доставлені до лікарні. Вдруге за сьогодні Курахівка зазнала ворожого обстрілу – нагадаю, вранці росіяни поранили там 1 людину.

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Також під вогонь потрапив приватний сектор Курахового – там теж поранено 1 людину.

Крім того, за попередньою інформацією, 1 людина загинула і 1 поранена у Слов'янську. Точні наслідки цих вечірніх обстрілів встановлюємо".

Що передувало: Раніше в суботу внаслідок російських обстрілів Донеччини загинули четверо мирних мешканців, іще 7 дістали поранень.