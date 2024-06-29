Вечером россияне убили еще двух и ранили четырех жителей Донецкой области

В результате российских обстрелов Донецкой области в субботу вечером погибли еще два человека, 4 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "Еще один удар по Кураховке – 1 человек погиб и 2 ранены. Оба раненых доставлены в больницу. Второй раз за сегодня Кураховка подверглась вражескому обстрелу – напомню, утром россияне ранили там 1 человека.

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Также под огонь попал частный сектор Курахово – там тоже ранен 1 человек.

Кроме того, по предварительной информации, 1 человек погиб и 1 ранен в Славянске. Точные последствия этих вечерних обстрелов устанавливаем".

Что предшествовало: Ранее в субботу в результате российских обстрелов Донетчины погибли четверо мирных жителей, еще 7 получили ранения.